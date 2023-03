Bidone solidale a spese del Comune

Anche per il 2023 il Comune di Meldola sostiene con fondi propri i costi relativi al bidone solidale per la raccolta dei pannolini di bambini e anziani senza aggravi per le famiglie che hanno attivato l’utenza. L’assessore all’ambiente Filippo Santolini e l’assessora ai servizi sociali Jennifer Ruffilli spiegano che "questa scelta va nella direzione di supportare le fasce più deboli della cittadinanza. Anche per il 2023, per il quarto anno consecutivo, siamo riusciti a coprire tale costo con fondi propri ricavati dal bilancio comunale".