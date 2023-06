Biglietti, già oggi si apre la caccia

Sale la febbre per la caccia al biglietto delle prime due partite della finalissima per la promozione che si giocheranno all’Unieuro Arena contro Cremona. Palla a due mercoledì prossimo, mentre esattamente 48 ore dopo, venerdì 16, sempre a Forlì, si disputerà gara2. Il terzo match è in programma a Cremona lunedì 19 giugno, l’eventuale gara4 sempre al PalaRadi mercoledì 21 e l’eventuale bella a Forlì sabato 24. L’orario, per ora, è quelle delle 21.

Capitolo biglietti: gli abbonati alla stagione 202223 avranno diritto di prelazione sul posto del proprio abbonamento da oggi a domenica compresa (al momento dell’acquisto bisognerà esibire la tessera e un documento di identità). Nelle giornate successive, non sarà garantita la scelta del proprio posto abituale. Chi non abbonato può prendere da oggi a domenica solo posti non occupati dai ‘fedelissimi’. A partire da lunedì, anche quelli non confermati da chi ne aveva diritto.

I tagliandi sono in vendita alla sede della Pallacanestro 2.015 (viale Corridoni 10), nei seguenti orari: oggi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20; domani 9-13 e 17-20; lunedì e martedì 9-13 e 17-20; mercoledì, giorno di gara1, solo dalle 9 alle 13. Come durante la stagione regolare, i biglietti potranno essere acquistati anche online collegandosi al sito https:pallacanestroforli.vivaticket.it e anche nei punti vendita autorizzati dalla società e in quelli abilitati VivaTicket: tabaccheria Framar (viale Gramsci 98), edicola Bartolucci (via Seganti 3A), La Caffetteria (via Ravegnana 146A), Punto Snai (viale Roma 147), Punto Snai Bertini (via Bertini 94), tabaccheria Casadei (via Saffi 56, Forlimpopoli), Ticketando (via Calvino 77, Forlimpopoli), Punto Snai Forlimpopoli (via Berlinguer 5). Fatte salve le riduzioni e le agevolazioni, i tagliandi costano da 13-15 euro del secondo anello (settore giallo) ai 60-70 euro del parterre Gold.