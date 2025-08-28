Biglietti in palio per otto lettori. Entreranno i più veloci e fortunati

Come nella parte finale della scorsa stagione, si conferma la partnership tra il Forlì Calcio e il Resto del Carlino. Anche in questo campionato, alcuni nostri lettori potranno assistere gratuitamente alle partite interne, a cominciare dal sentitissimo derby di lunedì contro il Ravenna, un esordio casalingo di grande fascino per la serie C conquistata nello scorso entusiasmante campionato. Naturalmente, l’accesso sarà subordinato alle regole che verranno fissate e comunicate dalle autorità preposte all’ordine pubblico. Nei prossimi giorni, quando queste saranno ufficializzate, le ricorderemo agli appassionati intenzionati a partecipare al nostro gioco.

I posti a disposizione sono addirittura otto. Eccezionalmente, per la prima partita contro il Ravenna, i nostri lettori saranno posizionati in gradinata. Negli incontri successivi, il Forlì Calcio riserverà ai nostri lettori dei seggiolini in tribuna (sempre otto).

Come aggiudicarseli? Si parla appunto di un gioco. Nello specifico, occorrerà essere i più veloci e fortunati a prendere la linea con la nostra redazione: l’appuntamento è alle ore 13 di sabato 30 agosto, telefonando al numero 0543.453201. A rispondere sarà il Carlino: gli otto più veloci e fortunati a far squillare il telefono tra una chiamata e l’altra (spesso è questione di secondi) entreranno allo stadio gratuitamente lunedì 1° settembre, per il calcio d’inizio previsto alle 20.30.