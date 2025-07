Biglietto Sospeso, che successo. La cultura come mezzo d’inclusione

Si è conclusa da poco l’iniziativa del Teatro Testori ’Biglietto sospeso’, che s’ispira alla tradizione napoletana del caffè sospeso per rendere la cultura accessibile a tutte e tutti. Nella scorsa stagione, il Testori ha pensato ad un programma ricco di spettacoli per famiglie e per bambini, dando la possibilità ad ogni spettatore di acquistare uno o più biglietti a prezzo ridotto da donare a persone che, per motivi economici o sociali, non avrebbero altrimenti avuto la possibilità di assistere ad una pièce teatrale. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con enti del territorio quali il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, l’Unità Minori e il Centro Servizi per l’Integrazione del Comune di Forlì, una rete, questa, che permette di intercettare situazioni di reale necessità e restituire al teatro la sua dimensione pubblica e comunitaria.

Ebbene, la città ha risposto: in questa prima edizione sono stati donati 75 biglietti, molti dei quali acquistati anche oltre il termine della raccolta. Di questi, 50 sono già stati utilizzati, mente i rimanenti rimarrano a disposizione per la prossima stagione.

Si conferma così l’efficacia dell’obiettivo dell’iniziativa: quello di aprire le porte del teatro a chi rischia di rimanerne escluso e, al contempo, di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della partecipazione culturale come diritto e come strumento di inclusione.