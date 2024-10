Bike Park a Santa Sofia, ecco il via ai lavori

Sono iniziati a Santa Sofia i lavori per la realizzazione dell’area adibita allo sport, attività ricreative e pista ciclabile mtb in località Ca’ di Bico nell’area che confina a nord del paese con la Bidentina, il Centro sportivo Rigenera e il cimitero. L’importo dei lavori, pari a 334.000 euro, è finanziato dalla Unione Europea con la Next Generation EU, dal Ministero della Cultura e dal Comune: l’impresa esecutrice è l’Antonelli Edilizia Srl di Forlimpopoli.

Il progetto redatto dal geometra Samuel Grifoni (oltre alle collaborazioni di Alberto Camporesi, Andrea Fabbri e Alessandro Torelli) prevede la realizzazione di un’area attrezzata per lo sport a servizio della collettività e in particolare delle generazioni più giovani, per l’insegnamento della disciplina ciclistica fuoristrada, con opere di creazione di idonea pista da pump track e tracciati fuoristrada, recinzioni area ed arredi urbani, compreso realizzazione di rete sotto servizi ed impianto di illuminazione area, rispondendo alle finalità del bando finanziato dal Pnrr nell’ottica di messa in rete dei punti di interesse esistenti, degli investimenti su escursionismo e ciclo escursionismo.

"Il tracciato fuoristrada (area skill) – precisa l’assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini – potrà essere utilizzato da praticanti e atleti con diversificati livelli di abilità ed età; dai bambini che fanno educazione con la scuola mountain bike, alla guida degli atleti più esperti.

L’area sarà infine completata da una recinzione, da un sistema illuminante con 4 torri faro a led oltre all’installazione di arredo urbano (tavoli e panchine, fioriere, fontana, piccola area ecologica per la raccolta dei rifiuti, attrezzatura porta biciclette e una postazione di lavaggio biciclette)".

Oscar Bandini