Bike park, cantiere in arrivo: assegnato l’appalto da 334mila euro

Nuovo passo in avanti per la realizzazione a Santa Sofia del progetto ‘Bici Grill e Bike Park’, finanziato dal Pnrr nella misura rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale nei borghi storici. È stato firmato infatti il contratto con la ditta Antonelli Edilizia Srl di Forlimpopoli, che aprirà il cantiere a settembre. Inoltre è stata anche affidata la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza all’ingegnere Alberto Camporesi di Santa Sofia. Il Comune ha investito 334.000 euro per la realizzazione di un’area adibita allo sport, ad attività ricreative e pista ciclabile mtb, in un’area di proprietà a Cà di Bico (a fianco della Bidentina in via Nefetti).

Il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata per lo sport a servizio della collettività, in particolare dei più giovani, per l’insegnamento della disciplina ciclistica fuoristrada, con piste da pump track e tracciati fuoristrada, recinzioni area ed arredi urbani. Saranno inoltre realizzati la rete sotto servizi e un impianto di illuminazione area, rispondendo alle finalità del bando del Pnrr nell’ottica di messa in rete dei punti di interesse esistenti, degli investimenti su escursionismo e ciclo escursionismo. Ciò si inserisce nell’ambito di un’offerta culturale volta a incrementare le presenze di visitatori, superando l’attuale bi-stagionalità per l’esecuzione dei lavori necessari.

"L’area skill, più comunemente conosciuta come tracciato fuoristrada – precisa il progettista – potrà essere utilizzata da praticanti ed atleti con diversi livelli di abilità ed età; dai bambini che fanno educazione con la scuola mountain bike, agli atleti più esperti. Le caratteristiche tecniche sono divise in 3 aree, tutte collegate alla rampa d‘accesso, che è una piattaforma alta 3,5 metri a forma di cilindro, utilizzata come area di partenza per 3 linee tecniche. Tutti i tracciati sono costruiti con terra vegetale di riporto per garantire maggior durevolezza e mantenere le caratteristiche della superficie invariate nel tempo".

