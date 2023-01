Bike sharing anche allo Iat in piazza

Diventa più facile l’accesso al servizio di bike sharing in città. Da qualche giorno è infatti possibile sottoscrivere il contratto di utilizzo anche presso negli uffici dello Iat Hub di Forlì, in piazza Saffi 8, nella galleria del municipio.

Forlì dispone di 12 stazioni e 140 biciclette, che complessivamente sono impiegate 7mila volte l’anno; il sistema fa parte di ’Mi muovo in Bici, il servizio di noleggio operativo in tutta l’Emilia-Romagna. "È un metodo alternativo per muoversi in città, pensato per spostamenti brevi, conveniente ed ecofriendly – dice Giuseppe Petetta, assessore alla mobilità –, che contribuisce a diminuire il traffico su quattro ruote e a ridurre l’inquinamento. Insomma, un servizio semplice, comodo, green e salutare, pensato per chiunque abbia bisogno di spostarsi agilmente tra i vari punti della città o per raggiungere il centro storico senza il problema della Ztl e della ricerca del parcheggio, attivo 7 giorni su 7 dalle 6 alle 24".

L’utente è abilitato all’uso del servizio tramite la smart card ’Mi Muovo’, che viene rilasciata a seguito della sottoscrizione del contratto di utilizzo. La tessera è annuale, con un credito gratuito precaricato di 5 euro e dà la possibilità di prendere le biciclette senza vincoli di tragitto, orario e attesa e senza costi per la prima mezz’ora di utilizzo.

Chi arriva con autobus, auto o treno può prelevare una bicicletta dalle postazioni presso i principali parcheggi (stazione, piazzale della Vittoria, viale Vittorio Veneto, parcheggio dell’Argine, Schiavonia, via Oriani, parcheggio Manzoni) e nel cuore della città (piazza XX settembre, piazza Saffi, Musei San Domenico, area Campus Universitario con due postazioni).