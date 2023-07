Bilanci comunali bloccati, fate presto

Jader

Dardi*

Tutte le strade sono state oggetto di frane, nei terreni si sono aperti dei baratri, la rete fognaria è in gran parte saltata, la rete idrica si sta riparando, ma va ricostruita, la rete elettrica così come la fibra, ha avuto rotture, aggiungiamo ponti crollati e l’interruzione dei collegamenti. Perfino il metanodotto è stato interessato dalle frane.

Il Comune di Modigliana ha impegnato 1,9 milioni per spese affidate alle imprese per lavori in somma urgenza, 343 mila dell’avanzo di amministrazione del 2022 (risultato straordinario), per pagare i lavori alle imprese impegnate dal 2 maggio ad eseguire i lavori urgentissimi. Vero, con questa situazione portata alla approvazione del consiglio comunale, il bilancio del Comune di Modigliana è in default, se non arrivano aiuti finanziari e i riconoscimenti economici necessari da parte del Governo e della Regione siamo in grandissima difficoltà, di fatto il bilancio è chiuso, vuol dire bloccare i servizi. Quello che mi stupisce è che pur a conoscenza di questa situazione non vi sia la necessaria risposta da parte del Governo: si è tardato due mesi a nominare il commissario, ma soprattutto non ci sono risorse. I 2,5 miliardi e mezzo previsti dal Dl 88 sono ripartiti su tre anni, pur a fronte di una richiesta di quasi 9 miliardi. Una cifra insufficiente, ma, capisco, necessaria per partire.

Noi però non abbiamo tempo, se non vogliamo vanificare il lavoro fatto finora dobbiamo intervenire subito, mettere in sicurezza e ricostruire strade, ponti, fogne, altrimenti a ottobre siamo daccapo. Ma le risposte vanno date anche alle imprese: agli artigiani e agli agricoltori che hanno perso la produzione di quest’anno ed hanno forte la preoccupazione per il futuro. Trovo gravissimo questo assordante silenzio ad oltre due mesi dai gravissimi danni che hanno così profondamente colpito la terra di Romagna che merita il rispetto e la attenzione delle istituzioni del nostro Paese.

* sindaco di Modigliana