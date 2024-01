"Bilancio, aliquote già ai massimi consentiti"

Lo scorso 30 dicembre il Comune di Forlimpopoli ha approvato il bilancio comunale e le previsioni di investimenti per il prossimo triennio. A contestare diversi punti è il consigliere di zona centro e assessore all’ambiente dal 2004 al 2009 dello stesso ente, Stefano Raggi. "La sindaca Milena Garavini afferma che non sono state aumentate le imposte comunali – spiega Raggi –, ma la realtà è ben diversa: le aliquote sono già da anni ai massimi consentiti dalla legge".

Secondo l’ex amministratore, il piano triennale degli investimenti ripropone interventi già previsti da tempo e continuamente posticipati. "Dal piano sono spariti i lavori di acquisizione del terreno in area ex Orbat per realizzare il nuovo istituto alberghiero – afferma Raggi – che nella campagna elettorale di cinque anni fa era sbandierato come elemento essenziale da realizzare entro il 2022. Nessun accenno al recupero del preziosissimo ponte romano di Selbagnone".

Anche le somme, 100.000 euro, previste per l’asfaltatura delle strade vengono ritenute inadeguate. Mentre sembrano esagerati 600mila euro per la ristrutturazione della palestra dell’ex Gil. Una critica arriva anche per i recenti lavori svolti in via Costa e piazza Pompilio che "hanno evidenziato lungaggini esagerate con danni alle attività del centro storico e soprattutto risultati finali assai scadenti. Soldi spesi molto male". Anche sui tempi di approvazione del bilancio, il consigliere di zona centro lamenta come non siano stati rispettati i 15 giorni canonici affinché i Consigli di Zona potessero esprimere il proprio parere. "La consegna dei documenti è avvenuta il 23 dicembre, il 27 si sono tenuti i consigli di zona, il 28 la commissione e il 30 il consiglio comunale – conclude Raggi –. Dunque un bilancio minato anche da una gestione né trasparente, né democratica".

Matteo Bondi