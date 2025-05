"Bilancio Ausl, tante scelte sbagliate"

"Ormai è sempre più evidente: a pagare la cattiva gestione amministrativa delle Ausl dell’Emilia-Romagna sono i cittadini, sia sul piano economico, attraverso gli aumenti di pressione fiscale dell’ultimo bilancio, che dal punto di vista sociale, con un servizio che si allontana sempre di più". Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Pestelli, commenta la situazione dopo il dibattito in commissione.

"Il mio gruppo ha votato ‘no’ – dichiara Pestelli –. La Regione interverrà economicamente per compensare i disavanzi, ma ancora una volta evita di entrare nel merito degli errori gestionali delle Ausl". E va all’attacco dell’azienda romagnola, che conta 37 milioni di disavanzo, il più alto (ma è anche l’azienda più grande): "Pensiamo al taglio di infermieri sulle ambulanze, o alla mancata copertura di alcune cure erogate da parte dell’Irst di Meldola. In questo contesto, la Regione continua con scelte che si sono dimostrate inadeguate, come i Cau, un doppione inidoneo a supportare correttamente la medicina d’urgenza e insufficiente come investimento di medicina territoriale, e non fa nulla per risolvere il problema delle liste di attesa, che al contrario potrebbe essere mitigato con una spinta decisa sulla telemedicina, anche in coordinamento con la rete delle farmacie territoriali, e una migliore verifica dell’adeguatezza delle prestazioni che si erogano".