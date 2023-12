Bilancio di previsione. Al vaglio in commissione i conti: 250 milioni annui

Si è svolta ieri in Comune la seduta della prima commissione consiliare, che ha competenza sul bilancio, gli affari generali e istituzionali e sulle società partecipate. Al vaglio dei consiglieri, il bilancio di previsione per gli anni 2024-26, una lettura cui seguirà il passaggio in consiglio comunale. Il documento è stato presentato dall’assessore Vittorio Cicognani affiancato da Maria Pompea Rossini, dirigente del servizio finanziario. Alla presidenza, Franco Bagnara, del Movimento 5 Stelle.

Con una previsione di spesa che oscilla intorno ai 250 milioni di euro per ogni anno preso in considerazione, tra spese correnti, spese in conto capitale, attività finanziarie e quanto altro, nella sua relazione l’assessore Cicognani ha rivendicato il fatto che, nonostante l’impennata dell’inflazione, che è schizzata all’8%, "il Comune è riuscito a non tagliare i servizi ai cittadini e, soprattutto, a non aumentarne il costo". È così ad esempio per la quota a carico delle famiglie dei bambini che usufruiscono della mensa scolastica, che in alcuni casi è stata addirittura ridotta. Allo stesso modo, a Forlì e in tutti i Comuni che ne fanno parte non si prevedono aumenti per le tariffe rifiuti di Alea.

E nonostante l’aggravio degli impegni dovuti all’alluvione, sono stati completati i previsti lavori di ammodernamento degli appartamenti di Acer.

Soufian Hafi Alemani del Pd ha chiesto chiarimenti riguardo al bilancio triennale dei lavori pubblici. In particolare, il consigliere, pur considerando favorevolmente la previsione di spesa di circa 4 milioni per i lavori sulle strade danneggiate dall’alluvione, ha chiesto chiarimenti riguardo alla mancata previsione di interventi adeguati sull’impianto fognario. Altro tema posto da Alemani riguarda la ristrutturazione dell’Hotel della Città, di cui non risulta chiaro il progetto e neanche i finanziatori. Critico sull’utilizzo della casa del fascio di Carpinello invece Giorgio Calderoni di Forlì e Co, secondo cui l’edificio, contrariamento a quanto previsto, dovrebbe diventare una Casa della salute. Non sono mancate osservazioni polemiche sulla adeguatezza dello strumento stesso del bilancio di previsione; per Lauro Biondi, di Forza Italia, il documento, inevitabilmente, "risulta rigido, con troppi elementi tecnici e formali sui quali, alla fine, non si può intervenire in maniera sostanziale".

Paola Mauti