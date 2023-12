Bilancio di previsione approvato a maggioranza nonostante le critiche

L’approvazione dell’ultimo bilancio di previsione della giunta Zattini ha tenuto banco nel consiglio comunale di ieri, trasformandosi nell’occasione di un consuntivo dell’intero mandato in scadenza nel 2024. E in un primo spot elettorale in vista delle amministrative del prossimo anno. L’assessore al bilancio Vittorio Cicognani ha rimarcato la capacità del governo cittadino di raggiungere gli obiettivi fissati in fase programmatica. In un periodo gravato da drammi quali alluvione, sisma, aumento record dell’inflazione, "l’amministrazione comunale non ha aumentato alcuna tariffa, anzi ha diminuito la pressione fiscale: si pensi all’aliquota dell’addizionale Irpef e all’esenzione dal pagamento del suolo pubblico, da molti sospeso nel periodo Covid e in seguito reintrodotto. Il Comune si è inoltre fatto carico degli incrementi dei costi dei biglietti per il trasporto pubblico applicati da Start Romagna. Nessun aumento va poi registrato da parte di Alea". Tra i punti di merito anche "il calo del debito pubblico dai 92 milioni di inizio mandato, nel 2019, agli attuali 63".

Di parere opposto Federico Morgagni di Forlì & Co: "Numeri che non hanno alcuna attinenza con la realtà, è un libro dei sogni. Annunciate spese in conto capitale e accensioni di mutui per il 2024 superiori al totale dei quattro anni precedenti". Sogni che secondo Jacopo Zanotti del Pd si sarebbero trasformati in autentici incubi: "Avete staccato la spina a questa città, avete fallito nei punti cardine del vostro programma ovvero sicurezza e riqualificazione del centro storico". Altri attacchi condivisi dal fronte d’opposizione la cattiva gestione dell’alluvione (in particolare la carenza dell’organico comunale per la gestione della Protezione Civile), l’isolamento provocato dall’uscita dall’Unione dei comuni. Si è spinto ad assegnare le pagelle di fine mandato Massimo Marchi di Italia Viva, che dopo aver ‘salvato’ per l’impegno la competenza e il dialogo gli assessori Casara, Petetta e Melandri (in merito alla trasformazione della Fondazione Masini) ha in realtà bocciato tutta l’assemblea, minoranza compresa. Il bilancio è stato poi approvato a maggioranza con l’astensione di Sara Samorì, indipendente del gruppo misto, il voto contrario della minoranza, fatta eccezione per il 5 stelle Bagnara e l’esponente di Italia Viva Marchi, che non hanno preso parte alla votazione.

Francesca Miccoli