Bilancio, lunedì il voto thriller Intesa o rischio commissariamento

di Quinto Cappelli

Che cosa sta succedendo in Comune a Premilcuore, dopo l’annullamento del consiglio comunale di giovedì sera per mancanza del numero legale? A provocarlo, è stata l’assenza di quattro consiglieri della maggioranza di centrodestra che sostengono la sindaca Ursula Valmori. Il quinto è proprio Sauro Baruffi, ormai ex vicesindaco che passerà al gruppo misto.

Fra i punti da approvare nel consiglio dell’altra sera, c’era anche il bilancio di previsione 2023, che va approvato entro lunedì 31 luglio, quando sarà convocato un altro consiglio comunale. Se anche quell’appuntamento andasse deserto? Si affaccerebbe l’ombra del commissariamento del Comune, che richiederebbe vari passaggi: una lettera di sfiducia del sindaco, firmata dai due quinti dei consiglieri (4 persone, per ipotesi i 3 di minoranza + Baruffi); a quel punto la sfiducia andrebbe votata entro 40 giorni, a maggioranza. Ma questa prospettiva non la vorrebbe nessuno, neppure l’ex vicesindaco Baruffi e neppure l’opposizione: "Per il bene del paese", ha dichiarato nell’assemblea dell’altra sera il capogruppo Marco Menghetti, già sindaco dal 2014 al 2019.

Dietro le assenze – tacciate dalla sindaca di "irresponsabilità" – c’è un chiaro segnale politico. I consiglieri ribelli sarebbero contrari non al sindaco, ma al suo metodo ovvero al cambio del vicesindaco a soli dieci mesi dalle elezioni comunali, "fatto che – dice qualcuno – avrebbe creato solo confusione in paese. Non siamo irresponsabili, ma vogliamo dire la nostra".

Per tentare una ricucitura non facile, oggi si terrà un incontro chiarificatore fra la sindaca Valmori e i sei consiglieri di maggioranza (i 2 presenti all’ultimo consiglio e i 4 ribelli), per arrivare uniti al consiglio comunale di lunedì. Qualcuno potrebbe chiedere alla sindaca di ritirare le deleghe a Gioele Fabbri, nuovo vicesindaco da appena 20 giorni. Su questo punto, però, la Valmori sembra essere molto ferma: quando nominò l’imprenditore (esterno al consiglio comunale), elogiò il "ragguardevole bagaglio culturale e l’esperienza internazionale per supportarmi in progetti di valenza internazionale".

Su tutta questa complessa situazione, si proiettano anche le elezioni comunali della prossima primavera. Cosa farà Baruffi? Candidarsi a sindaco in una lista civica trasversale con l’attuale opposizione di centrosinistra? L’interessato lo esclude. Ma va detto che in paese e nell’assemblea di giovedì sera (la maggioranza dei presenti era stata convocata attraverso i social dalla stessa sindaca), metà dei cittadini simpatizzava per Baruffi. La recente storia di Premilcuore registra che alle elezioni comunali del 2009 il centrosinistra vinse per appena 2 voti con il sindaco Luigi Capacci.