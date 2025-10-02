Bilancio: Terme e consulenze nel mirino

Una seduta monopolizzata dai temi del bilancio, quella che si è svolta martedì sera a Castrocaro Terme e Terra del Sole. A dare il la al dibattito l’informativa della Corte dei Conti sul bilancio del Comune termale. Bilancio "solido e in ottima salute – secondo il sindaco Francesco Billi –. Scorrendo l’esame della Corte si legge che il nostro ente ‘contabilizza correttamente i fondi Pnrr senza ritardi nei progetti’, ‘paga tempestivamente aziende e fornitori’, ‘è efficace nelle riscossioni’, ‘mantiene basso l’indebitamento pro capite’, ‘rispetta i principi contabili fondamentali’, ha spiegato il primo cittadino.

Di tutt’altro parere la minoranza. "I giudici contabili hanno richiamato l’ente per la scarsa lotta all’evasione e per il risultato economico negativo – scrivono in una nota congiunta i gruppi di opposizione di Pd, rappresentato nell’assemblea consigliare da Patrizia Campacci, e Insieme per Crescere, per voce di Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza –, ma soprattutto hanno stigmatizzato il ricorso a consulenze vietate e la dismissione delle quote termali, considerata causa di danno erariale".

Osservazioni già sollevate dal revisore dei conti del Comune, eppure "ignorate dalla maggioranza e sostenute dalla minoranza, che da tempo denunciava la mancanza di confronto in consiglio sulla vendita delle ultime quote termali. Una maggioranza chiusa e sorda ai richiami viene oggi messa di fronte alle proprie responsabilità dalla Corte dei Conti". Sui pareri del revisore si è soffermato anche il segretario generale Silvia Santato.

"Alcuni aspetti contabili sono stati già superati dalle interlocuzioni con la Corte stessa e pensiamo di avere tutti gli argomenti necessari per risolvere anche i temi dei criteri di dismissione delle quote delle Terme, nonché dell’esternalizzazione del bilancio patrimoniale" le parole di Santato.

Sulla cessione delle azioni delle Terme ancora in mano pubblica è tornato Billi: "La delibera citata dalla Corte dei Conti è quella che avete votato anche voi – ha dichiarato il sindaco rivolgendosi alla minoranza –: vi state sbagliando". Il capogruppo di maggioranza Daniele Vallicelli ha poi ricordato come la procedura di vendita del grande compendio sia stata conclusa partendo "da un lungo percorso condiviso con Regione e Provincia dove i collegi dei revisori non hanno evidenziato rilievi".

Pd e Insieme per Crescere esprimono "grande preoccupazione" per un Comune che, già alle prese con ritardi nei lavori pubblici e sotto pressione per l’importante stillicidio di risorse pubbliche esborsate per l’acquisto di due immobili privati, rischia ora conseguenze finanziarie ancora più gravi".

Il Consiglio si è poi espresso per rigettare il parere del revisore dei conti uscente, – verrà infatti sostituito dal nuovo incaricato nel mese di novembre –, che chiedeva al Comune di uscire da Hera e da altre società partecipate e dalla holding Livia Tellus che accomuna tutti i municipi del forlivese, capoluogo compreso. In sala ad assistere al dibattito anche vertici di Fmi, Technè e Forlifarma, oltre alla presidente e ad di Livia Tellus Antonella Danesi, che ha ricordato l’interesse e i rapporti stretti del Comune rispetto alla holding e alle sue partecipate. "Parliamo di un modello organizzativo che implica vantaggi tangibili", ha argomentato il segretario generale, mentre il sindaco, rispondendo al capogruppo Vallicelli, ha precisato: "Non ci risulta che la questione del mantenimento delle partecipazioni indirette sia stata sollevata né oggi, né in passato, dai revisori degli altri Comuni del territorio".

Francesca Miccoli