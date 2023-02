Bilancio: un nuovo nido e restyling dei marciapiedi

Un nuovo asilo nido, interventi sugli edifici scolastici, ma anche i marciapiedi e il riassetto delle strade fanno parte del bilancio di previsione 20232025 e del piano triennale delle opere pubbliche approvato il giorno di San Valentino in consiglio comunale a Bertinoro.

Una lunga seduta che ha visto gli interventi di puntualizzazione sia della sindaca, Gessica Allegni, che della vicesindaca, con delega al bilancio, Elisa Leoni. Il bilancio è poi stato approvato con i voti del gruppo di maggioranza.

Spicca tra le opere la realizzazione di un asilo nido a Santa Maria Nuova che verrà realizzato, già a partire da quest’anno, con i fondi del Pnrr. Un plesso che andrà a completamento del polo scolastico integrato dove già si trovano scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

"Il progetto prevede una struttura moderna – afferma la sindaca –, che punta sull’efficienza energetica e che è stata pensata insieme alla nostra coordinatrice pedagogica affinché rispetti le esigenze di bambini ed educatrici". Il 2023 vedrà partire diversi cantieri. Sono previsti e già finanziati i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare ‘Rossi’ a Bertinoro e delle palestre scolastiche di Fratta Terme e Santa Maria Nuova.

Vedrà la luce anche l’intervento di rigenerazione del tratto centrale di via S. Croce a Santa Maria Nuova, dove verranno portati anche alcuni uffici pubblici decentrati: anagrafe, sociale e scuola.

A Fratta Terme sono previsti due importanti interventi di riqualificazione: nella piscina, dove verrà interamente rifatta la pavimentazione con risorse proprie dell’ente, e nel tratto centrale di via Loreta per cui è stato ottenuto un co-finanziamento regionale legato allo sviluppo commerciale delle località a vocazione turistica. Verrà portata a termine la progettazione della ciclabile sulla via Emilia, al fine di partecipare a bandi di finanziamento già annunciati sulla ciclabilità, con l’intento di realizzare il primo stralcio, che collegherà la frazione di Panighina a Capocolle. E’ prevista anche la progettazione definitiva del golfo di fermata di Capocolle. "Rispetto alla fermata di Capocolle – spiega la sindaca – abbiamo inviato ad Anas diverse proposte progettuali su cui si attende risposta per poter proseguire".

Sono previste risorse per la progettazione di interventi su due strade in condizioni di dissesto idrogeologico: via Nuova e via Loreta, per le quali è stato affidato un incarico per uno studio di fattibilità.

A bilancio sono previsti 90.000 euro di interventi sui marciapiedi secondo un ordine di priorità da definire in accordo con i consigli di zona, mentre è stato affidato il progetto del tratto mancante di marciapiede della frazione di Ospedaletto.

"Approviamo un bilancio sano e al tempo stesso ambizioso –afferma la vicesindaca Leoni –, che tiene sotto controllo i conti in un momento di forte criticità economica, ma che esprime una grande visione futura, che ci impegneremo a realizzare".

Matteo Bondi