Billi: "Danni alla chiesa parrocchiale"

Tanta, tanta paura. A Castrocaro Terme e Terra del Sole il risveglio mattutino ha destato il panico nella cittadinanza, spingendo diverse persone a riversarsi in strada. Apprensione in particolare ai piani alti degli edifici dove la scossa delle 5.10 ha provocato il rovesciamento di mobili e la caduta di suppellettili. Frequenti anche le crepe negli intonaci e il distacco di calcinacci. Nella giornata di ieri è stata disposta a scopo precauzionale la chiusura delle scuole; sospese le lezioni pure alla scuola di musica Rossini di Terra del Sole. Il sindaco Francesco Billi ha pubblicato un video sui canali social istituzionali per informare la cittadinanza sulla situazione nel territorio comunale.

"Evidentemente trovare un po’ di pace in questo periodo è complicato – l’esordio della fascia tricolore, ancora alle prese con i danni provocati dall’alluvione –. Il Comune ha aperto in via straordinaria il centro di Protezione Civile fino alle 18 e istitutito fino alla stessa ora il numero per l’emergenza 348. 7392441. Fermo restando che se nelle abitazioni rilevate danni preoccupanti, occorre rivolgersi ai vigili del fuoco contattando il 115. Vigili che hanno svolto numerosi interventi e sopralluoghi. Abbiamo notizie – conclude – di danni ad alcuni immobili e anche alla chiesa parrocchiale di Castrocaro". Il polo scolastico della vallata riaprirà oggi.

Francesca Miccoli