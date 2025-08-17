Billi e i migranti: il Pd lo boccia, FdI lo elogia

Continua a far discutere la presa di posizione della giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole in merito all’accoglienza di richiedenti asilo in tre appartamenti del centro della città termale, presi in locazione dalla cooperativa Acquacheta di Tredozio.

L’amministrazione locale, guidata dal sindaco Francesco Billi, aveva espresso "ferma contrarietà" e "ostilità" all’assegnazione degli alloggi. Concetti ribaditi in un’informativa inviata a prefetto, questore e carabinieri. Un atteggiamento subito condannato da Cgil Forlì Cesena, Cisl Romagna e Uil Forlì ("Un richiedente asilo è una persona che, fuggendo da guerre, persecuzioni o violenze, presenta domanda di protezione internazionale in un Paese sicuro. Accogliere chi ha bisogno non è un ostacolo, ma un arricchimento per il tessuto sociale, umano e culturale del territorio") e dal rappresentante dell’Associazione sindacale dei Piccoli proprietari di Forlì, Massimo Cortini, secondo cui gli immobili sarebbero stati destinati "a due famiglie ucraine in fuga dalla guerra e a una signora tunisina sola con un bimbo".

Parla invece ora di "allarmismo ingiustificato" il segretario territoriale del Pd forlivese, Enrico Monti, che punta l’indice anche contro il governo, colpevole di non sostenere la spesa sociale affrontata dai comuni per l’accoglienza. "Il sindaco – scrive Monti –, con le sue parole crea un sentimento di preoccupazione e addita i richiedenti asilo come causa, omettendo contestualmente di dire che queste famiglie vanno collocate sul territorio così come stabilisce la norma e che già da tempo vengono accolte in svariati comuni e senza che ci sia stato allarme per questo; anche se non neghiamo che siano processi che necessitano di attenzione e di condivisione con la cittadinanza". Dopo la stoccata per l’amministrazione locale, ecco l’affondo verso il governo centrale, accusato di "pessime scelte" e colpevole di "lasciare i sindaci soli di fronte alle quotidiane difficoltà a dare servizi e a fare quadrare i bilanci senza aumentare le tasse".

Si schiera invece a fianco dell’amministrazione termale-medicea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Pestelli. "Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole si è sempre dimostrato accogliente: ospita già 35 richiedenti asilo, un numero superiore al parametro di riferimento dell’Anci per l’accoglienza nei Comuni", dice Pestelli. In merito alla stretta attualità, il consigliere di FdI parla di una situazione "poco chiara fin dall’inizio", "dal momento che la presenza di richiedenti asilo porterebbe incentivi economici esclusivamente a una cooperativa che fa capo a un ex sindaco del Pd (Mirko Betti, ndr) e ai proprietari degli appartamenti messi a disposizione, a scapito dei cittadini castrocaresi". Parole ben comprensibili a chi ha visto il video pubblicato da Billi sulle pagine social istituzionali. Un contributo in cui la fascia tricolore ha parlato espressamente di opportunismo da parte del presidente dell’Asspi Cortini: i tre appartamenti destinati ai richiedenti asilo sarebbero infatti di proprietà di sua figlia e del fidanzato di lei. "Se chi ci accusa di scarsa solidarietà è lo stesso che dovrebbe percepire l’affitto, si capisce bene che abbiamo il dovere istituzionale a non fidarci", la messa in guardia di Billi.

Concetto ribadito da Luca Pestelli: "Si farà sempre più fatica a distinguere lo spirito di accoglienza dal mero opportunismo, – la chiosa del rappresentante di Fdi in Regione Pestelli –. È questo il punto che preoccupa in maniera trasversale i cittadini – o almeno quelli che non traggono profitto dalle necessità dei richiedenti asilo – e i sindaci come Billi, in prima linea per il bene del Comune, vogliono giustamente tutelare la comunità prevenendo nuovi, prevedibili, problemi collegati a questo finto modello di accoglienza sponsorizzato dalla sinistra".