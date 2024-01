Billi: "Percepita la vicinanza da parte di tutto l’assetto istituzionale"

"Abbiamo avuto l’impressione di vicinanza di tutto l’assetto istituzionale – dichiara dopo l’incontro Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole –. Una sintonia importante per continuare questo difficile percorso di ricostruzione. Grazie alla collaborazione di tutti, passo dopo passo riusciremo a rendere il territorio più sicuro e migliore di prima". Riconoscente per "l’attenzione e la risposta concreta del Governo" Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia. "Ringrazio il generale Figliuolo e tutta la struttura commissariale per la grande efficienza dimostrata" dice l’onorevole, grata anche al vicepremier Tajani e alla Farnesina per i "21,4 milioni di euro in ristori" e la messa a disposizione "di 700 milioni". Plauso al governo inoltre dalla deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che non risparmia una stilla polemica agli avversari politici: "Anche oggi sono state messe a tacere le voci di chi vuol speculare politicamente sull’alluvione".

"Molto è stato fatto e continuiamo a fare" chiosa la vicepresidente della Regione Irene Priolo, che snocciola i numeri degli interventi previsti a Castrocaro, Rocca e Predappio: "25 di somma urgenza e 50 urgenti, tra corsi d’acqua e viabilità, per oltre 27 milioni di euro".