Bimbo di 18 mesi rischia di annegare nel fiume Bidente: paura a Santa Sofia (Forlì)

Santa Sofia, 10 luglio 2023 – Grande paura a Santa Sofia, alle 10.30 circa di lunedì mattina, quando un bambino di 18 mesi ha rischiato di annegare nel fiume Bidente, nel parco fluviale intitolato a Giorgio Zanniboni. Il piccolo frequentava il centro estivo: per cause ancora da accertare, è finito nel fiume Bidente, a qualche metro di distanza da dove stavano giocando i suoi amichetti. In quel tratto (siamo a poca distanza dalla sala Milleluci) l’acqua è profonda circa 50 centimetri, poco per un adulto ma comunque un grave pericolo per un piccolo di quell’età. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il bambino è stato subito estratto dal fiume, prima che le conseguenze dell’incidente fossero ben peggiori.

Immediato è scattato il protocollo dei soccorsi, con l’atterraggio dell’elicottero del 118, visibile in tutto il paese. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Santa Sofia. Il piccolo era fortunatamente cosciente e non è stato giudicato in pericolo di vita. Dopo una prima visita, i sanitari hanno comunque optato per svolgere alcuni accertamenti: per questo, il bimbo è stato caricato sull’elimedica e portato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità (per i piccoli l’urgenza è sempre considerata più alta). Lì verranno approfondite le sue condizioni di salute. Pare che si possa parlare, tuttavia, di uno scampato pericolo.