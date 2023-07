Bimbo rischia di annegare Paura sul fiume Bidente: salvato dalle maestre

Attimi di panico ieri mattina a Santa Sofia nel parco fluviale del Bidente, dove un bimbo di 18 mesi ha rischiato di annegare nel fiume durante una passegiata organizzata da un centro estivo.

Il piccolo per fortuna è stato immediatamente soccorso e poi trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Dov’è stato trattenuto solo per accertamenti. Le sue condizioni sono state giudicate buone.

Sono circa le 11 di ieri quando si consuma il dramma. Mentre 12 piccoli dell’asilo nido ‘Fiocco di Neve’, assistiti da tre educatrici, stanno passeggiando nel parco fluviale sul Bidente – la metà attaccati alla corda, gli altri nella nuova carrozzina motorizzata recentemente acquistata grazie alle donazioni di privati e associazioni – improvvisamente un bimbo di 18 mesi riesce a scendere dalla carrozzina per poi muoversi velocemente verso l’acqua, all’altezza della passerella appena installata; in quel punto però il piccolo scivola, cade, e batte la faccia a terra, e ingerendo acqua. Il bimbo subito dopo avrebbe perso i sensi, secondo le testimonianze.

L’intervento immediato delle educatrici, che hanno posto in essere azioni di pronto soccorso, e l’arrivo prima dell’ambulanza e poi dell’elimedica, riescono ad evitare il peggio. Poco dopo il piccolo si sveglia, cominciando a piangere e a chiedere della mamma, spaventato.

Sono stati attimi di paura per genitori, maestre, amici, ma anche per i residenti del centro storico di Santa Sofia, dato l’atterraggio dell’elicottero del 118 sul greto del Bidente.

I sanitari, dopo aver constatato le condizioni del piccolo, lo hanno inviato con l’elimedica, con un codice di media gravità, al Bufalini di Cesena. I genitori hanno avuto la conferma dai medici che il loro bimbo sta bene, ma che per precauzione resterà in osservazione fino a martedì. o. b.