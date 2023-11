Biondi apre al confronto: "La commissione incontrerà i cittadini delle zone colpite"

Si è riunita martedì scorso. dopo circa un mese e mezzo dall’ultima convocazione del 19 settembre, la Commissione comunale speciale sull’alluvione presieduta da Lauro Biondi, consigliere di maggioranza e capogruppo di Forza Italia.

Presidente Lauro Biondi, perché così tanto tempo tra una convocazione e l’altra?

"Non è che non abbiamo fatto nulla, si sono, nel frattempo, svolti gli Stati Generali sull’alluvione, a cui hanno partecipato anche enti che avremmo dovuto audire, come Regione, Consorzio di bonifica, Autorità di bacino e Cer".

La riunione di martedì è sembrata una riproposizione di quella del 4 agosto: avete parlato per due ore di chi audire e di come procedere, ma senza giungere a un calendario condiviso. Non avevate già una scaletta dei lavori?

"Sì, ma rispetto a quella scaletta vogliamo ora aggiungere le associazioni di categoria, tutte, dagli agricoltori agli artigiani, dalle cooperative al commercio. In più, inoltre, l’appuntamento più importante secondo me, quello con gli alluvionati".

Bene, ma almeno le associazioni di categoria non avreste potuto calendarizzarle in questo mese e mezzo?

"Qui c’è stato un piccolo ritardo da parte del Governo nell’ordinanza per il ristorno delle attività economiche. Volevamo incontrarli dopo l’ordinanza, per capire in che situazione si trovano e se ci fossero criticità".

E gli alluvionati. Perché aspettare tanto per incontrarli?

"Anche in questo caso aspettiamo che sia attiva la piattaforma dove potranno chiedere i rimborsi, quindi dopo il 15 novembre. Sarà un incontro molto importante questo, dove capiremo anche quanto la commissione possa essere utile o meno".

Nel suo resoconto su quanto fatto come commissione, ha addossato le colpe alla Regione per la ‘scarsa manutenzione’ dei fiumi e assolto il Comune sulla gestione dell’emergenza. Ne sono sorte polemiche. Vuole puntualizzare?

"Non ho detto che è colpa della Regione, ma è evidente che ci sia stata scarsa manutenzione del reticolo idrografico, cosa che, riconoscendo l’eccezionalità dell’evento, ne ha comunque acuito gli effetti".

Non sarebbe stato meglio aspettare di audire prima le varie autorità competenti?

"Si tratta di una cosa sotto gli occhi di tutti. Anche durante gli Stati Generali sono emerse le responsabilità di cosa non fatto. Ci aspettiamo ora che dicano come sistemeranno i fiumi affinché tutto ciò non accada più".

L’amministrazione comunale nella gestione dell’emergenza è stata quindi indenne da critiche?

"Facendo si può sempre fare meglio, ma io ho detto che nessuno è stato lasciato indietro. Il Comune è intervenuto ovunque".

Non sarebbe stato meglio incontrare gli alluvionati prima di affermarlo?

"Non c’è nessun cittadino alluvionato che possa dire di essere stato lasciato solo dal Comune, per quanto di sua competenza".