Biondi replica al Pd: "Con la presidente. Ascari Raccagni solo un alterco"

"Mi vedo costretto a precisare quanto segue, relativamente all’episodio verificatosi in Consiglio Comunale lunedì scorso". Inizia così una nota di replica inviata alla nostra redazione da Lauro Biondi, consigliere di Forza Italia, in merito a quanto riportato nell’articolo titolato ’Ex repubblicani ai ferri corti. Il Pd: "Atteggiamento indegno"’; nell’articolo in questione si riportava di un alterco avvenuto nell’ultima seduta del consiglio comunale fra lo stesso Biondi e la presidente dell’assise Alessandra Ascari Raccagni, episodio stigmatizzato in una nota del gruppo Pd.

"Nessun litigio e nessuna colluttazione fra me e Alessandra Ascari Raccagni – ribatte Biondi –. Semplicemente un alterco dovuto alle modalità con le quali si sarebbe dovuto procedere alla votazione di un emendamento, che la Presidente Ascari ci aveva comunicato essere stato all’attenzione della Dirigente Amministrativa, riportandoci un parere di inammissibilità da parte della stessa Dirigente. Quindi una discussione! Un alterco! Nulla di più, tra l’altro immediatamente rientrato. Le mie scuse in Consiglio erano riferite al tono di voce e al modo in cui ero intervenuto per disapprovare quanto stava accadendo. Respingo quindi ogni strumentalizzazione del Pd", conclude Biondi, che poi riserva una coda polemica verso i dem invitandoci "a non seguire pedissequamente le note del Partito Democratico", altrimenti in futuro "ci si potrebbe trovare a dire che un asino vola sopra Forlì".