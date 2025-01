Biondi si ritira: chiude lo storico Punto Bagno

Serio e compassato sugli scranni della sala consiliare del Comune, attento e scrupoloso nel ruolo di imprenditore e di consigliere di Confartigianato, scanzonato con tanto di grembiule ai fianchi e bandana in testa mentre ‘sgardella’ alle feste conviviali di Pieve Salutare: è un uomo dalle mille sfumature Quinto Biondi, una persona e altresì un personaggio a Castrocaro Terme e Terra del Sole capace di coniugare l’impegno nel lavoro con quello in ambito istituzionale e nel campo del volontariato. Filo conduttore di un’esistenza ‘piena’, una passione autentica e l’amore per la propria comunità.

Ieri sera Biondi ha scritto la parola fine su una delle tante attività intraprese, abbassando per sempre la saracinesca su Punto Bagno, lo storico negozio di vendita di sanitari, rubinetteria e prodotti per il bagno: l’atto conclusivo di un percorso iniziato nel lontano 1974. Un’avventura vissuta in un continuo crescendo: partito come idraulico, esperto anche nella manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento, Biondi assunse due dipendenti prima di rilevare il negozio, presto arricchito da uno spazio espositivo in via Sacco e Vanzetti, regno di Daniela, la moglie (nella foto con lui) e angelo custode del ‘titolare’, operativa in azienda dal 1995. Nel 2019 il trasferimento in via Biondina, in un capannone di proprietà.

Un’espansione andata di pari passo con l’aggiornamento costante, indispensabile a essere all’avanguardia e in linea con l’evoluzione tecnologica. Molti i ragazzi del territorio che si sono formati in azienda sotto l’ala protettrice di Quinto. Affezionati al papà professionale al pari dei tanti clienti, provenienti da tutta la vallata e oltre, da Portico, paese originario dell’uomo con il pizzetto, fino alla riviera. Anche i figli ‘naturali’ hanno accompagnato il papà nel viaggio, Sonia occupandosi delle incombenze amministrative e Gianluca come consulente esterno. Tanti sono stati i collaboratori, gli artigiani, gli amici che lungo il percorso hanno condiviso gioie e dolori.

Già a riposo da qualche anno, l’imprenditore potrà presto godersi appieno la famiglia, a partire dai quattro adorati nipoti, e soddisfare la passione per i viaggi. Nel viaggio umano, Biondi ha ricoperto anche il ruolo di dirigente della cooperativa In campis vita di Pieve: l’abitudine a rapportarsi, in questa veste, con le istituzioni e con l’amministrazione comunale, è stata preludio all’ingresso in politica. Dal 1997 per dieci anni Biondi è stato consigliere di maggioranza; poi, dopo un periodo lontano dalla politica, nel 2012 ha assunto il ruolo di assessore con delega al personale, alla sicurezza, al volontariato e alla protezione civile a fianco del sindaco Pieraccini. Ruolo confermato in seguito da Tonellato, questa volta con competenze al bilancio, al personale e alla sicurezza.

Dopo aver operato nel consiglio di Confartigianato e nel comitato zonale Montone Rabbi, ora il meritatissimo riposo, nell’abbraccio di Daniela, Sonia e Gianluca che rivolgono all’amato "un augurio per il futuro, ribadendo la stima e l’orgoglio per la forza e il temperamento inconfondibili, motori trainanti dell’azienda e non solo".