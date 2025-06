Bipres inaugura la nuova sede di Comega

In occasione del quinto anno dall’acquisizione dell’azienda di automazione Comega da parte di Bipres di Rocca San Casciano e Portico, viene inaugurata oggi la nuova sede a Forl’, in via Meucci 14. Il programma prevede alle 17 l’accoglienza e alle 17.30 il taglio del nastro con le autorità, fra cui il sindaco Gianluca Zattini; seguirà la presentazione dell’azienda, aperitivo e Food Truck Area.

Con oltre venti dipendenti, Comega è azienda di automazione e fine linea packaging, specializzata in linee complete di incartonamento, wrap around, T&L e linee di pallettizzazione. Nata a Cesena nel 2008 con un organico di meno di dieci unità, si specializza in origine nel settore avicolo per linee di fascettatura e pallettizzazione. Nel 2020, acquisita da Bipres al 100%, viene trasferita prima a Meldola e poi a Forlì. Più che raddoppiato il numero dei dipendenti, oggi ha ampliato lo spettro di macchine e soluzioni per automazione e packaging. Completamente autonoma nella progettazione meccanica, può contare anche sulla struttura produttiva della capogruppo Bipres nella realizzazione di componenti meccaniche, carpenterie e lavorazioni in genere. Bipres, che ha un centinaio di dipendenti, è infatti specializzata in lavorazioni meccaniche, montaggio, carpenteria e stampaggio lamiere.

q. c.