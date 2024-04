Birrandello 2023, la decima edizione della festa della birra torna alle origini a giugno a Roncadello

Torna, con la decima edizione, il Birrandello, la festa che Roncadello dedica alla bionda bevanda. Il popolare evento riporta l’iniziativa alle origini per quanto riguarda il calendario, ovvero la collocazione è a giugno: nel 2023, causa alluvione, era slittata a settembre; mentre la festa era saltata negli anni della pandemia da Covid-19. Le date saranno quelle che vanno da mercoledì 5 a sabato 8 giugno. Come sempre, la location sarà il parco del polisportivo ‘Cimatti’, in via Pasqualini. "Quattro giorni di musica live, fiumi di birra e grandi sorrisi", confermano gli organizzatori. Ancora top secret invece il calendario degli eventi, che nelle scorse edizioni è stato di qualità e davvero ricco: dai Punkreas del 2023 (bissando il successo del 2017) ai Modena City Ramblers del 2019, ma anche Gem Boy, Duo Bucolico, The Bluebeaters e capitan ‘Fede’ Poggipollini chitarrista di Ligabue e Liftiba.

e. ma.