Bis al ‘Verdi’: Buscaglione e i Musicanti di Brema

Doppio appuntamento in questo weekend al Teatro Verdi di Forlimpopoli. Questa sera alle 21 va in scena ‘Buscaglione. A qualcuno piace Fred’ con Denio Derni e Fabrizio Sirotti. La modernità, l’eclettismo, la graffiante poetica di Fred Buscaglione rivive in questo spettacolo musicale e teatrale.

Un personaggio intramontabile, Buscaglione, uno dei più popolari swingman italiani degli anni ‘50. Con le canzoni e il racconto della sua vita si narra un’epoca tra fascismo, venti di guerra e immediato dopoguerra, e un popolo, quello italiano, alle prese con la ricostruzione dopo il disastro del conflitto mondiale e ormai in odore di boom economico.

Dedicato alle famiglie, invece, lo spettacolo di domani alle 16 con ‘Le nuove avventure dei musicanti di Brema’ del Teatro Due Mondi. E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come ‘I Musicanti di Brema’ uscissero dalla loro favola o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero? E se ai protagonisti della nostra storia, l’asino, il cane, il gatto e l’oca, che si unisce al gruppo dopo la morte del gallo, capitasse d’incontrare una cicogna disorientata che sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del mondo, cosa accadrebbe? Da qui parte il racconto delle nuove avventure dei Musicanti di Brema, sulle strade dei nostri Paesi e dell’Europa, attori e pubblico alla ricerca di una città ospitale, un luogo che possa accogliere un bambino il cui colore della pelle racconta la provenienza da terre lontane.

Ingresso agli spettacoli a pagamento; per informazioni tel. 0543.1713530 o 339.7097952.Matteo Bondi