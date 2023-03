Biserna in trattoria con Tolstoj, Dostoevskij e Don Arturo

Nella sala Don Bosco, a Forlì, domani alle 20,45, Giancarlo Biserna presenterà il suo libro ‘Alla trattoria della via Lunga con Tolstoj, Dostoevskij e Don Arturo. Interverranno insieme all’autore Gigi Mattarelli, editore del volume, Paolo Petrocelli (insegnante e scrittore), Gabriella Carbonari e Meris Pedrizzi, che leggeranno alcuni brani tratti dal libro. Ambientato in una trattoria di Forlì, l’autore immagina di incontrare i due grandi scrittori con cui si apre una discussione su come far finire al più presto la guerra in Ucraina. In aiuto al dialogo interverrà don Arturo Femicelli e la sua Chiesa di Santa Caterina a Forlì. E il ricordo di don Arturo è vivissimo per Biserna, che fu uno dei suoi ragazzi, nei racconti delle straordinarie esperienze vissute in gioventù con il sacerdote. Ricordi reali, quindi si intrecciano con episodi di pura fantasia, creando un mix emozionale molto interessante. Il libro mette in rilievo le doti innate di Biserna (vicesindaco di Forlì dal 2009 al 2014), quali la creatività, la fantasia e un’ironia sottile ed elegante, aspetti di cui è permeata la narrazione, che presenta anche aspetti scenici e scenografici molto vivaci. Un racconto surreale e ironico fra passato e presente che invita a riflettere.

r.r.