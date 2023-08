Biserna tra realtà e sogno (e tre miti)

Secondo appuntamento stasera della rassegna "App.rofonDire – Quattro parole su…", incontri e approfondimenti culturali presso l’anfiteatro del parco di via Dragoni.

Si parlerà stasera del romanzo di Giancarlo Biserna (foto), ex vicesindaco di Forlì, dal titolo ’Alla trattoria di Via Lunga con Tolstoj, Dostoevskij e don Arturo’, Grafikamente editore.

Il tema del volume, in un contesto surreale e ironico è "far finire il più presto possibile la guerra in Ucraina". Come? Avvicinandosi alla verità ultima, con l’aiuto di due grandi scrittori: Dostoevskji e Tolstoj, e anche di un prete forlivese molto amato, don Arturo Femicelli. E il ricordo di don Arturo è vivissimo per Biserna, che fu uno dei suoi ragazzi, nei racconti delle straordinarie esperienze vissute in gioventù con il sacerdote. Ricordi reali, quindi, si intrecciano con episodi di pura fantasia, creando un mix emozionale molto interessante.

Letture a cura di Gabriella Carbonari e Meris Pedrizzi; dialoga con l’autore, Gigi Mattarelli.

Partecipazione libera. (Ingresso Piada 52).