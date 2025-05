Biserni del Gal a Bruxelles

Il Gal L’Altra Romagna ha preso parte al convegno europeo ‘Riportare le aree interne e Gal al centro dell’attenzione europea’, tenutosi al Parlamento Europeo. L’evento, promosso da Cerste e FederEdilizia ha riunito rappresentanti istituzionali, centri di ricerca, imprese e stakeholder da tutta Europa per discutere delle sfide e delle opportunità legate allo sviluppo sostenibile delle aree rurali e montane.

A rappresentare il Gal L’Altra Romagna è stato il suo presidente, Bruno Biserni, che ha preso parte alla tavola rotonda finale, condividendo l’esperienza del territorio romagnolo e le buone pratiche messe in campo per contrastare lo spopolamento e promuovere l’innovazione nelle aree interne. "Portare la voce dei nostri territori in un luogo così simbolico come il Parlamento Europeo è un segnale importante. Le aree interne – ha precisato Biserni – non sono margini, ma potenziali centri di innovazione, cultura e sostenibilità. Con strumenti adeguati e visione strategica, questi territori possono essere protagonisti di una nuova Europa più coesa e inclusiva".

o.b.