Biserni dona i suoi libri alla biblioteca del paese

Nei giorni scorsi Mario Biserni, originario di Rocca San Casciano e forlivese d’adozione, ha donato alla biblioteca comunale del suo paese una copia dei suoi sette libri, scritti negli ultimi anni. Per la consegna, Biserni ha contattato i promotori della rassegna letteraria estiva Bar Caprera, Marcella Bandinelli e Vincenzo Bongiorno, che hanno proposto in piazza Garibaldi, la presentazione di quattro libri. E così, presenti Bandinelli e Bongiorno, è stato fissato il momento della consegna dei volumi nelle mani di Giovanna Briccolani e Ida Pini, le benemerite volontarie, che gratuitamente si prendono cura settimanalmente della biblioteca, con la catalogazione e il prestito librario. I ‘magnifici sette’ di Mario Biserni sono racconti e riflessioni, che trattano argomenti della vita, della famiglia, del mondo del lavoro e della società, filtrati dai ricordi e proiettati in una visione ottimistica per il futuro.

Il primo dei sette è ‘Vai piano e vola basso’ (Edizioni Il Vicolo) e l’ultimo ‘La scomparsa degli uomini probi’ (Risguardi Edizioni), dove gli uomini probi sono il fratello Emilio (il Biozzo), col quale a Rocca aveva fondato l’azienda metalmeccanica Bipres, e l’amico Valter Valmori, figura storica nel quartiere dei Romiti di Forlì, dove Biserni vive da decenni. Nato a Rocca San Casciano nel 1939, Biserni proviene da una famiglia di fabbri da tre secoli. Diplomato in elettrotecnica, ha esercitato questa professione in varie città, fra cui Forlì, dove ha svolto anche diversi impegni come vicepresidente della Circoscrizione 2 e nell’Agesci.

Quinto Cappelli