"Bisogna andare in un’altra direzione". "Verifiche ogni tre mesi"

Anche il segretario aziendale dell’Anaao – associazione medici dirigenti – dell’Ausl Romagna Francesco Feletti interviene nel dibattito sull’istituzione dei Cau, insieme ai colleghi di Imola e Bologna. "I sistemi sanitari pubblici – spiegano – sono in crisi in tutta Europa, tra le cause c’è la pressione sul sistema emergenza-urgenza della patologia a bassa complessità: cioè di tutte quelle condizioni che non richiedono cure troppo complesse e che dovrebbero essere gestite fuori dall’ospedale. In Regione su un totale di un milione e 700mila accessi all’anno in Pronto Soccorso, circa un milione (63%) sono codici bianchi e verdi che non richiedono ricovero. Questi numeri sono la vera causa delle attese interminabili e di molte problematiche organizzative che contribuiscono alla fuga dei medici degli ospedali. In Regione abbiamo 155 punti di guardia medica dove sono impiegati l’equivalente di oltre 800 medici e che costano circa 46 milioni di euro all’anno. Dopo la pandemia questo imponente sistema eroga quasi solo consigli telefonici e le visite sono crollate alla media di una ogni 26 ore. È evidente che per risolvere il problema della medicina del territorio non serve potenziare questi servizi che i pazienti disertano ma bisogna andare in un’altra direzione".

Feletti precisa che l’Ausl Romagna ha già presentato ai sindacati un dettagliato piano aziendale di riordino dell’emergenza-urgenza che prevede di istituire 3 Uca (unità di continuità assistenizale) e 9 Cau entro fine anno, mentre entro il 2025 le Uca saranno 12 e i Cau diventeranno 21, alcuni solo diurni mentre altri aperti h 24. Ma i rappresentanti dei medici ospedalieri sottolineano qualche criticità: "Nei Cau non sia stata esplicitamente prevista l’attività specialistica". I professionisti concordano che "i Cau debbano realizzare quel punto di integrazione tra ospedale e territorio che manca al sistema".

Nel frattempo, i sindacati hanno sottoscritto l’accordo quadro con Ausl Romagna e conferenza socio-sanitaria, formata dai sindaci. L’intesa prevede un sistema di verifica trimestrale, nonché sperimentazioni e avanzamenti che possano cogliere i mutamenti dei bisogni. "Le grandi sfide per l’integrazione tra sanità e sociale, per la rete dei medici di medicina generale e il loro ruolo nelle Case di comunità, come anche il potenziamento della domiciliarità e della telemedicina – dicono Cgil, Cisl e Uil – ci vedranno impegnati in approfondimenti di merito, per avere riscontri certi, nella consapevolezza che il personale sanitario da un lato e la cittadinanza dall’altro chiedono risposte".