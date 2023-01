Bisogna ascoltare i messaggi che manda il corpo

Simonetta

Giunchi *

Quando Harry Potter sopravvisse alla mortale maledizione ‘Avada Kedavra’ scagliatagli contro dal malvagio Lord Voldemort, si ritrovò in un limbo desolato. Lì incontrò lo spirito del suo vecchio maestro Albus Silente che gli spiegò il motivo per cui l’incantesimo non era riuscito a ucciderlo. Al momento di lasciare il suo mentore, Harry domandò: "Ma tutto ciò è reale o avviene solo nella mia mente?" Il professor Silente rispose: "Il fatto che avvenga nella tua mente lo rende forse meno reale?"

Esiste in noi una memoria incarnata. È quella del corpo che conserva il ricordo dei vostri vissuti. L’apprendimento si fissa con le emozioni e le sensazioni, quindi, i sensi sono fondamentali nella rievocazione dei ricordi. Sin dai primi due anni di vita, non essendo ancora formato l’ippocampo, la memoria si incide nel corpo e lì rimane silente al conscio ma non all’inconscio, per cui ciò che di traumatico e di inelaborato rimane in voi, va contattato per vie diverse dalla parola; le sensazioni che avvertite nel corpo, il disagio e l’inquietudine, i disturbi a cui non sapete dare un senso, in realtà un significato l’hanno e potete accedervi solo se provate a sostare con fiducia in quel malessere, ascoltandolo e solo se lo lasciate espandere si rileverà; vi svelerà cosa non va e vi guiderà nel trovare il senso e le risposte che cercate. Come lo fa? Con immagini e pensieri spontanei che affiorano improvvisamente nella mente. Quelli rivelano la vostra autenticità. C’è una sapienza profonda, quella dell’anima che vi abita e attraverso il vostro corpo vi segnala quando non avete intrapreso la direzione giusta per voi. Nel vostro corpo rimane impresso sia ciò che avete vissuto sia ciò che avete trattenuto, quindi anche l’intenzione rimane inscritta nel corpo.

La stessa emozione anche dopo decenni può richiamare quel ricordo ed ecco che può sorprendervi l’accusare un disturbo fisico che emerge improvvisamente com’è successo ad Alessia e anche a Mara, una mia paziente, per fare un esempio. Il formicolio alla mano destra arriva quando Mara sta esplorando il dolore per il rapporto difficile vissuto col padre. Portandosi in ascolto di quel formicolio sente che la sua mano desiderava cancellare la sua firma su quel documento perché quella casa che le aveva imposto il padre, lei non la voleva e non aveva mai accettato di abitarvi. Una volta compreso questo, il formicolio sparì all’istante, perché il messaggio era stato colto. Vi invito a provare a fidarvi dei messaggi che vi manda il vostro corpo.

* psicologa e psicoterapeuta