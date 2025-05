"Bisogna sostenere i negozi dell’area"

"Qua passano continuamente i camion, occupando gran parte del parcheggio, sollevando polvere e sporcando tutto. La clientela è calata tantissimo e per noi che ci occupiamo di fiori, quindi di merce deperibile, il danno è enorme". Denuncia una situazione drammatica Walter Maida, titolare del negozio di fiori del cimitero, proprio di fronte al cantiere. Walter e la moglie gestiscono anche un’altra attività analoga, sempre nella stessa zona, e le gravi difficoltà connesse ai lavori lo hanno portato a rivolgersi al Comune: "Abbiamo chiesto di poter accedere a un finanziamento garantito da fondi comunali, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Secondo me bisognerebbe sostenere più attivamente gli esercizi commerciali del luogo".