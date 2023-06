"Bisognerebbe andare con i trattori a Roma"

"E’ troppo costoso e noi romagnoli siamo pratici, ma quanto sarebbe giusto arrivare a Roma con i trattori dei contadini che hanno perso tutto e portare là ognuno un carro di fango?". Questo pensa Claudia Matteucci (foto a destra), capogruppo consiliare di maggioranza del Comune di Modigliana, responsabile dell’Ospedale di Comunità e referente della Casa della Salute.

Perché, Matteucci, pensare a una protesta a Roma?

"Perché le Istituzioni sono dormienti e non è chiara la ragione di questi ritardi. Perché non è ancora stato nominato un commissario. Serve un gesto seppur simbolico ma forte e caratteristico della nostra realtà, del nostro mondo, per protestare sui clamorosi ritardi nella gestione dell’emergenza. Forse le istituzioni romane non hanno capito la gravità della situazione: il contadino deve espiantare interi campi e ripiantare, con tempistiche di anni. Anni in cui i mutui vanno pagati e le famiglie sfamate. Anni di mancato raccolto e mancato reddito".

E in collina c’è un problema in più.

"Il contadino in Appennino – aggiunge infatti Matteucci – ha campi e vigne con voragini dove non sarà più possibile coltivare, oppure chi ha i campi integri non ha più modo di raggiungerli con mezzi idonei, non esistendo più le strade. Qui si parla di anni senza lavoro, senza reddito. Rischiamo l’abbandono del territorio e i lavori di ripristino sono interrotti per mancanza di soldi".

Cosa si aspetta?

"Siamo un popolo solare e generoso, che lavora sodo e paga le tasse, ma questa volta siamo noi ad aver bisogno e ci aspettiamo risposte ed aiuti concreti. Siamo stanchi delle passerelle e non ci va più di cantare ‘Romagna mia’, è ora di iniziare a ricostruire, progettare e trovare soluzioni".

C’è sfiducia?

"Il lavoro e una casa sono necessari per dare dignità alla persona. In Romagna c’è chi ha perso entrambi e sta perdendo anche la pazienza. La Romagna è pronta ad affrontare i sacrifici c’è e c’è sempre stata, anche per chiunque in altre regioni ha avuto bisogno, ma le Istituzioni non possono mancare ai loro doveri. È inconcepibile che a quasi due mesi dal primo alluvione ancora non ci sia nulla a livello governativo: nessuna direttiva, nessuna organizzazione, nessuno nominato commissario all’emergenza che, senza, emergenza non è".

Ma il ministro Musumeci ha detto che ‘lo Stato non è un bancomat’. Cosa ripsonde?

"Carissimo ministro, siamo noi romagnoli anzi noi italiani che non vogliamo più essere il vostro bancomat".

Giancarlo Aulizio