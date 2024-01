Blasfemia nel tempio consacrato. Fotografo condannato a 4 mesi: "Io innocente, ricorrerò in Appello"

"Ricorrerò in Appello e, se serve, in Cassazione". Il fotografo Giorgio Augelli, in passato attivo anche a Faenza prima di trasferirsi a Forlì, continua a professare la propria innocenza. "Non ho mai inteso offendere una confessione religiosa, ed essendo i resti di quella chiesa a Montescudo facilmente accessibili da chiunque, continuo a ribadire che a parere mio non si configura la violazione di alcun domicilio. Avevo perfino chiesto in precedenza il permesso di scattare".

Augelli spiega di non essere più in possesso di quella foto ‘incriminata’: "Tutti quei materiali sono stati distrutti. Ciò premesso, non ho mai inteso renderli pubblici su mostre o cataloghi". Il fotografo classe ‘69 racconta quale fu la genesi di quella fotografia: "Quel giorno ci trovavamo, io e le tre persone protagoniste di quello scatto, nell’abitazione di una di loro. Essendo io un fotografo, ed avendo nell’auto alcuni costumi, decidemmo di improvvisare un set e di immortalarlo con delle immagini. Da parte nostra non c’era insomma l’intenzione di provocare, né tanto meno di offendere qualcuno. Le persone ritratte in quell’immagine non erano intente a fare nulla che potesse ferire la sensibilità altrui: ci sono solo due persone che si scambiano un bacio e una che le benedice".

La scena sembra anticipare quelle, più eloquenti, del film ‘Benedetta’, girato in Toscana e in concorso a Cannes nel 2021. "Voglio ribadirlo, quel giorno a Montescudo non accadde nulla di ‘proibito’". Per il reato di offesa a una confessione religiosa subirono processi in passato anche esponenti del mondo dell’arte e delle lettere. "Dovrei sentirmi onorato di essere, mio malgrado, membro di un circolo di una simile levatura? Onestamente preferisco di no: farò ricorso, sono convinto di poter ottenere l’assoluzione".

Filippo Donati