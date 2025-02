Blitz dell’Anticrimine. Sotto sequestro storico ex teatro del centro storico

Blitz della divisione anticrimine di Pesaro a Forlì, con il sequestro di uno storico locale del centro storico, in via Pedriali, un tempo adibito a teatro e poi sede di altri club. Nel mirino degli inquirenti, un 30enne albanese domiciliato a Gradara in provincia di Pesaro-Urbino. Ai suoi danni la divisione anticrimine e gli agenti della Mobile marchigiana hanno sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 500 mila euro. Un provvedimento scatta per soggetti che risultino avere "un profilo criminale inquadrabile nelle categorie descritte del Codice Antimafia".

Inoltre è emerso che l’uomo avrebbe già commesso altri reati contro il patrimonio nella provincia di Pesaro-Urbino e in diverse province dell’Emilia Romagna, risultando anche titolare, per interposta persona, di beni mobili e immobili ed attività imprenditoriali frutto di numerose attività illecite o che ne costituivano il reimpiego.

Da quello che risulta quindi, il 30enne albanese avrebbe anche acquistato lo storico immobile di via Pedriali, che venne messo in vendita alcuni anni fa e ora risultava in stato di semiabbandono.