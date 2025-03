Blitz in centro: marijuana in casa, nei guai tre giovani

Tre giovani stranieri sono stati segnalati alla prefettura a seguito del ritrovamento, all’interno di un’abitazione del centro, di 10 grammi di marijuana. I tre ragazzi rischiano ora sanzioni amministrative che prevedono, tra l’altro, anche il ritiro della patente di guida o il divieto di conseguirla.

Altri controlli su strada hanno consentito di rintracciare due giovani italiani, alla guida di un’autovettura, che avevano della cocaina. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.

Durante altri controlli è stato anche arrestato uno straniero in esecuzione di un provvedimento del magistrato e condotto in carcere per l’espiazione della pena.