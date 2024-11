Blitz nei ’negozietti’. Scarsa igiene, chiusi due generi alimentari

Due generi alimentari di via Achille Cantoni, traversa di corso Mazzini, sono stati chiusi "per carenza degli aspetti igienico sanitari e fino al loro ripristino" dalla polizia locale di Forlì.

Sono state inoltre comminate diverse diffide amministrative, notificate per "omessa esposizione dei prezzi, degli orari di apertura e chiusura, mancata etichettatura di alcuni prodotti, sequestro di pesce e distruzione di alimenti scaduti o mal conservati in ulteriori tre esercizi in altre vie del centro storico". In particolare, le mirino degli agenti municipali è finita una pescheria; e pure questa rischia, secondo gli inquirenti, "un provvedimento di chiusura fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie".

Sono questi i risultati di controlli congiunti, eseguiti da polizia locale di Forlì e dell’Ausl Igiene Alimenti, iniziati nella seconda metà di novembre, che hanno interessato le vie del centro storico, tra cui via Ravegnana, corso Mazzini e via Cantoni. La collaborazione tra polizia locale e Ausl – si legge in una nota – proseguirà nel 2025 per cercare di mantenere un attento controllo su quegli esercizi di vicinato che vendono soprattutto alimenti, anche per una maggiore tutela nei confronti dei consumatori".

"A seguito di questi sopralluoghi – rimarca il comandate della polizia locale di Forlì , Claudio Festari – dovremo effettuare ulteriori verifiche per accertare eventuali ulteriori violazioni, sia sotto l’aspetto commerciale che edilizio".

"Abbiamo presenziato personalmente ad alcuni di questi sopralluoghi io e il vicesindaco – dichiara l’assessore comunale con delega alla Sicurezza, Luca Bartolini – proprio per dimostrare concretamente come l’amministrazione comunale ritenga doveroso mettere in prima linea la sicurezza dei consumatori. Rispetto a questi controlli, non vi possono essere zone franche; tutti gli esercizi alla stessa maniera, indipendentemente dalla nazionalità del gestore, devono rispettare le norme. Controlli come questi saranno svolti periodicamente al fine di evitare che continuino ad esserci realtà economiche che pensano di poter agire impunite in barba alle norme".

"È stato condiviso di iniziare queste operazioni nelle vie del cuore della città – commenta il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, con delega anche al centro storico – per dare un chiaro segnale alla cittadinanza che l’igiene delle attività, il decoro e il rispetto delle regole negli esercizi commerciali sono una nostra priorità. Non può esservi costruttiva convivenza e vera integrazione, senza il rispetto delle leggi".