Blitz, sequestrati 73mila pezzi

Blitz della guardia di finanza di Forlì in un negozio-bazar gestito da stranieri nel territorio del comune di Bertinoro.

Gli agenti delle fiamme gialle del comando di piazza Dante hanno posto i sigilli del sequestro a oltre 73 mila articoli per la casa, per la cartoleria e poi a svariata bigiotteria. Tutto è stato ritirato dal commercio e sequestrato. Nello specifico, la lente degli inquirenti si è focalizzata su tovaglie, tappeti, tovaglioli, bacinelle che risulterebbero, sostiene l’accusa "non conformi alle norme che prevedono l’obbligo di indicare la provenienza, l’eventuale presenza di materiale inquinante, la denominazione legale o merceologica". Il responsabile del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio per la violazione delle norme previste dal "Codice del consumo"; le pene pecuniarie previste arrivano fino a 25mila euro.