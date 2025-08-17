Blitz sul Piz Boè per ricordare l’amico Roberto

Il gruppo di amici di Civitella che da anni, in agosto, si ritrova alla residenza ‘Villa Bertinoro’ di Fontanazzo in Val di Fassa, struttura di proprietà della Diocesi di Forlì-Bertinoro, ha compiuto un’escursione sul Piz Boè per commemorare Roberto Giannetti, storico componente del gruppo, scomparso un anno fa a causa di un malore improvviso.

Roberto, di professione elettricista, era conosciuto non solo per la sua grande competenza e professionalità, qualità che lo avevano portato a collaborare per anni anche con il Comune di Civitella, ma soprattutto per le sue doti umane.

"Persona buona, altruista, a lungo aveva guidato la Fraternita della Misericordia di Galeata – commentano gli amici –. Sempre pronto ad aiutare il prossimo, era una presenza fissa delle vacanze a Fontanazzo, dove non è mai mancato a un solo appuntamento estivo. Amante della montagna, il Piz Boè rappresentava per lui un luogo del cuore".

Amici e familiari si sono ritrovati così in uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti per ricordarlo in un momento semplice, ma carico di significato. Alla cerimonia informale erano presenti gli stessi familiari, che hanno voluto condividere questo momento speciale di ricordo e affetto.

o. b.