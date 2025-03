Bloccati sull’Appennino, famiglia salvata

(Forlì-Cesena) Erano andati a fare un’escursione sull’Appennino romagnolo, nel parco delle foreste Casentinesi, insieme a due bambini, di otto e sei anni, ma al rientro, dopo avere sbagliato percorso, sono rimasti bloccati sul sentiero interrotto da una grossa frana. Alla fine, per fortuna, sono stati portati in salvo dal Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna. È la disavventura a lieto fine capitata a una famiglia spagnola (ma residente in Germania), in questi giorni in vacanza in Romagna. La famiglia – due adulti e due bambini – stava facendo un’escursione sul sentiero 407, diretta alla cascata dell’Acquacheta. Durante il ritorno, però, hanno preso un sentiero diverso, il 409, senza accorgersi della segnalazione imposta dal Parco e dal Comune, probabilmente a causa della scarsa visibilità della cartellonistica e della difficoltà di comprensione della lingua italiana. Così, alla metà del percorso, si sono trovati bloccati da una grossa frana, che impediva loro di proseguire. In difficoltà e infreddoliti, i turisti hanno deciso di chiamare il numero di emergenza 112. La segnalazione è stata dirottata ai vigili del fuoco, che hanno allertato il 118 e quindi il Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna. Una squadra di soccorritori della stazione di Monte Falco li ha raggiunti attraverso un sentiero secondario, noto soltanto agli abitanti della zona. La famiglia è stata quindi recuperata in buone condizioni, seppure abbastanza provata dal freddo, e riaccompagnata a San Benedetto in Alpe, dove ad attenderla c’era un’ambulanza, che ne ha verificato le condizioni, senza riscontrare particolari problemi.