"Bloccato in casa dal giorno dell’esondazione"

Non esce di casa dal 16 maggio, Taulant Kodra, ovvero da quando l’esondazione del Montone ha riempito il piano terra del condominio dove vive, in via Martiri delle Foibe, costringendo quasi tutti gli abitanti a lasciare i loro appartamenti sui gommoni dei vigili del fuoco. L’acqua, poi, si è lentamente ritirata, ma per lui la prigionia è continuata.

"Ho avuto un incidente in moto due anni fa – racconta il 51enne, residente a Forlì dal 1999 – e sono rimasto paraplegico. Sono invalido al cento per cento. Perciò quando il 16 maggio l’ascensore si è rotto, in seguito ai danni causati dall’alluvione, io non ho più avuto la possibilità di uscire di casa". Taulant vive con la moglie, il figlio e l’anziana madre e, dopo l’incidente, non ha rinunciato a quella dose di indipendenza che riusciva a strappare alla malattia: "Ho un propulsore elettrico per la mia carrozzina – spiega –, perciò ero abituato a uscire di casa da solo, magari per andare in piazza a bere un caffè con i miei amici, molti dei quali sono disabili come me. Era un piccolo momento di autonomia per me molto importante". Un’autonomia che non può prescindere, però, dall’ascensore che lo portava dal terzo piano, dove vive, fino al piano terra: "Hanno detto che è vecchio e che forse non sarà facile trovare i pezzi di ricambio per aggiustarlo. La prossima settimana si terrà una riunione di condominio per affrontare l’argomento, ma io sono molto preoccupato, perché dipendo davvero da quello strumento: in passato abbiamo provato un montacarichi, ma per me non è una soluzione e se dovessi avere problemi di salute non so proprio come farei, perché non posso essere mobilitato senza correre dei rischi importanti".

Le sue giornate, ora, trascorrono lente, in una lunga attesa dall’esito incerto. "Per vent’anni ho fatto il camionista – sospira Taulant – ed ero abituato a girare l’Italia in lungo e in largo. Non stavo mai fermo. L’incidente mi ha tolto tanto, ma ho comunque continuato ad apprezzare la fortuna di essere ancora vivo. Trovarmi adesso chiuso qui, senza poter mai lasciare l’appartamento, è davvero una delle cose più brutte che potessero succedere". Una storia che parla di quel mondo di vite che appoggiano su equilibri fragili, che possono essere spazzati via in un attimo.

Sofia Nardi