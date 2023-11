Blocco del traffico anti-smog?. Non serve a nulla In questo articolo si fa un appello ai manifestanti perché protestino contro i grandi inquinatori del mondo, invece di imbrattare monumenti italiani. Si sottolinea che l'inquinamento invernale è dovuto principalmente a impianti di riscaldamento e mezzi commerciali, e che le guerre in atto contribuiscono all'inquinamento dell'atmosfera.