Bobby Solo e Sorrenti:: "Ecco i nostri legami con la Romagna"

Bobby Solo e Alan Sorrenti saranno i due super ospiti di ‘Cara Forlì’. Bobby Solo sarà protagonista nella serata di sabato e nella balera a cielo aperto nel cuore della città, festeggerà i suoi ottant’anni di vita e sessanta di carriera, regalando al pubblico una speciale versione blues di ‘Romagna Mia’, accompagnato dai big del liscio. In programma anche il suo nuovo singolo ‘La fine del mondo’ un brano che fonde ironia, groove e narrativa, con lo stile inconfondibile che ha reso Bobby Solo un mito della musica italiana. Solo, all’avvicinarsi del debutto in piazza, ha ricordato con entusiasmo i suoi legami con la Romagna: "Il mio manager era Gianni Ravera, uno che aumentava il cachet di 5 milioni a ogni serata. Mi presentai per un concerto in Romagna e il promoter mi mostrò dei sacchi di sterco dietro il palco, minacciando di rovesciarmeli se non mi fossi esibito al prezzo concordato. Accettai comunque e cantai".

Domenica 7 settembre sarà invece la volta di Alan Sorrenti, che festeggerà i suoi 75 anni e 55 di carriera. L’artista omaggerà ‘Romagna mia’ mescolando i suoni della sua Napoli con quelli internazionali della dance e con il folklore romagnolo. Sorrenti non ha mai dimenticato i suoi legami con la vicina Riviera, dai memorabili concerti all’Altro Mondo di Rimini al successo di brani come ‘Figli delle stelle’ e ‘Tu sei l’unica donna per me’ nelle discoteche romagnole. L’artista, recentemente tornato sulle scene con l’album ‘Oltre la zona sicura’, proporrà un viaggio musicale che unisce cantautorato e dance floor, accompagnato da musicisti della scena indipendente italiana.