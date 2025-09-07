Bobby Solo, tutto liscio. Anche lui canta ‘Romagna Mia’. Zattini: "Spinta per la Capitale"

C’era una volta il liscio, tra le luci tremolanti delle balere e i passi della mazurka che facevano girare le gonne. Ieri sera, in piazza Saffi, quella storia è tornata a vivere. Tutti i mille posti a sedere erano occupati, e lungo le transenne si erano radunati molti curiosi, in piedi. Gruppi di forlivesi lungimiranti, invece, avevano portato le sedie da casa.

Un inizio col botto, con Maurizio Tassani in una versione lirica di Romagna Mia. Giordano Sangiorgi ha aperto la serata con l’incontro tra la giovane formazione dei Santa Balera, nati proprio sul palco di Cara Forlì, e alcuni dei big del folk romagnolo: Luana Babini, Mauro Ferrara, Roberta Cappelletti e Moreno il Biondo. A tenere il ritmo anche le fruste degli ‘sciucarèn’. Già dalle prime note il pubblico si è lasciato coinvolgere: qualcuno ha intonato i brani, altri seguivano battendo i piedi sotto le sedie e qualche coppia ne ha approfittato per danzare sui sanpietrini.

È stata poi la volta di Moreno Il Biondo, Danilo Rossi alla viola, Giuseppe Zanca, Alfredo Nuti e La Giovane Romagna che hanno scaldato il pubblico con alcune rivisitazioni del repertorio di Carlo Brighi conosciuto come Zaclén. Sul palco anche il piccolo talento Silvano Fava, che ha partecipato a The Voice Kids, ha conquistato tutti con ‘Mia cara gioventù’.

L’amministrazione comunale è poi intervenuta per il saluto istituzionale: "Ringrazio il pubblico che ci dà la forza di programmare già la prossima edizione di Cara Forlì – dichiara il sindaco Gian Luca Zattini –. Per la candidatura a Capitale italiana della cultura puntiamo molto sul liscio. È veicolo di cultura e socialità perché in questi momenti riscopriamo le nostre tradizioni". Insieme a lui sul palco Riccarda Casadei, figlia di Secondo, lo ‘Strauss di Romagna’ e madrina della manifestazione, gli assessori ai Grandi Eventi e al Turismo Andrea Cintorino e Kevin Bravi, e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno.

La serata aveva già scaldato gli animi, ma l’arrivo di Bobby Solo ha fatto divampare l’entusiasmo. Con la chitarra in mano e una grinta inconfondibile, ha cantato insieme agli altri artisti l’inno di Romagna. L’Elvis italiano ha poi saluto la piazza: "Grazie di cuore per avermi invitato, apprezzo molto il liscio. Adesso però faremo un po’ di rock and roll". Tra i brani suonati ieri sera la celebre ‘Una lacrima sul viso’, ma in lingua inglese, e ha reinterpretato alcune successi degli anni ‘50 e ‘60.

I bar e i locali intorno alla piazza hanno lavorato a buon ritmo: alcuni spettatori che non erano riusciti a trovare posto in platea si sono accomodati lì, seguendo lo spettacolo da lontano con un bicchiere in mano. Il centro ha respirato la Romagna più autentica, che sembra appartenere a un altro tempo ma che resta un patrimonio da preservare.