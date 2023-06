Bobcat in dono, motosega e 5mila euro

Le ultime donazioni arrivate a Modigliana sono di varia natura. Un BobCat di 1,8 quintali da parte del Rotary di Piacenza e Firenzuola è stato regalato alla Protezione civile. "Si tratta di una macchina più piccola e facilmente manovrabile – dice il responsabile Franco Albonetti (foto) – che serve a rimuovere la terra o la sabbia rimasta nelle zone dove gli scavatori non accedono, ripristinare giardini o viottoli stretti, portare sabbia o ghiaia per ripristinare strade, in particolare le pedonali. E in inverno spalare la neve nei marciapiedi o ingressi dove i mezzi pesanti non passano". Poi è arrivata una motosega dai ‘Lions Valli faentine’, consegnata dall’iscritto Giuseppe Mercatali, al corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Modigliana. Infine 5mila euro donati a Modigliana dalla Federazione italiana custombike, guidata dal presidente Gerardo Chillico detto ‘Jerry Caronte’, residente in paese e noto costruttore di favolose motociclette.

Nel weekend è stato segnalato da una cittadina l’ennesimo disguido all’unico distributore rimasto che, in questo caso, non aveva più benzina. Da anni i residenti lamentano un servizio privo di benzinaio, totalmente automatizzato ma frequentemente inceppato per i motivi più vari: mancato riconoscimento della carta moneta e, se anche ritirata, mancata erogazione del carburante, spesso disguidi anche col bancomat. Il sindaco Jader Dardi è intervenuto chiedendo informazioni al gestore che ha risposto "Si è svuotata una delle due cisterne ed è andato in blocco il sistema. Oggi dovrebbero intervenire con un’autobotte che, riempiendo le due cisterne, dovrebbe far ripartire l’impianto".

