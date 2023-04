Bocce, partita infinita "Il sindaco? Camicia nera" "Ma furono i repubblicani a beffare Mussolini"

di Mario

Le fonti. I documenti che raccontano lo sgarbo fatto a Mussolini dal Comune di Fiumana il 15 aprile 1923 sono due: il diario di Dario Ercolani e la Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1923. Ercolani era funzionario di Prefettura, cattolico, rigoroso servitore dello Stato e godeva di una stima generale che lo portò a diventare in età avanzata vicesindaco democristiano di Forlì negli anni ‘50. Questa la sua memoria: "Per motivi politici ebbi l’incarico di eseguire un’ispezione straordinaria al Comune di Fiumana, distante soli 5 km da quello di Predappio che aspirava all’ampliamento per motivi di orgoglio quale Patria del Duce. Questi, tra l’altro, aveva ricevuto un affronto dall’Amministrazione repubblicana di Fiumana che, in occasione di una visita del Duce stesso, si eclissò dalla residenza, preferendo darsi al giuoco delle bocce e delle carte, con contorno di merenda e sangiovese". Pure l’Atto di commissariamento del Comune pubblicato in Gazzetta Ufficiale parla dell’assenza "degli amministratori a recenti cerimonie".

Il contesto. Per comprendere il gesto bisogna immergersi nella temperie dell’epoca, in particolare nel rapporto travagliato tra fascisti e repubblicani. Il leader mazziniano forlivese era Giuseppe Gaudenzi, all’epoca sindaco della città e con un passato in Parlamento. La sua linea fu sempre ostile a Mussolini. Diversamente, la componente giovanile legata all’esperienza della grande guerra sentiva le affinità dovute allo ‘spirito di trincea’ e apprezzava la linea antimonarchica del Duce di quel momento. Per alcuni di loro la svolta antifascista arrivò solo dopo la marcia su Roma e a causa del patto col Re. Nel frattempo molti confluirono nella fila fasciste. Se fino al 1922 gli attacchi delle camicie nere presero di mira socialisti e comunisti, da quell’estate il contrasto coi repubblicani non allineati aumentò, con attacchi alle sedi e vittime. Eclatante l’assalto alla federazione delle cooperative di Ravenna, recentemente commemorato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E il 30 ottobre, due giorni dopo la marcia su Roma, i fascisti cacciarono il sindaco Gaudenzi che, da allora, dedicò le forze a guidare il fronte antifascista, localmente e come leader nazionale del Pri. I fascisti avevano occupato il municipio e la Prefettura di Forlì, che all’epoca condividevano il medesimo edificio. È in questo contesto di fortissima e crescente tensione, alimentata da violenza e paura, che deve essere inquadrata la vicenda delle bocce rosse (dal colore storico delle bandiere mazziniane e repubblicane). Altrimenti potrebbe apparire un fatto banale o goliardico.

Persone e partiti. In questo contesto di crescente tensione, che a inizio 1923 vide i fascisti occupare una prima volta il Circolo Mazzini di Forlì (la seconda sarebbe stata a fine anno), si deve inquadrare la vicenda di Fiumana che è una storia politica, di gruppo. Giuseppe Valpiani era il sindaco di Fiumana e condivise con gli altri repubblicani, seguendo il mandato politico, la scelta dell’affronto. Che ci fu! Ci fu anche se il percorso personale dell’allora sindaco lo avrebbe visto, da lì a poco, cambiare posizione e aderire al fascismo (l’ho raccontato pubblicamente alcune settimane fa). Così come due assessori furono schedati come sovversivi.