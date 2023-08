Bocconi, donati 6.800 euro per aiutare il paese

La Pro loco di Bocconi ha destinato 6.800 euro, cioè le offerte pervenute durante l’alluvione di maggio 2023 per due finalità: 1.500 euro per emergenze in paese nei giorni difficili dell’alluvione e 5.300 euro per quattro interventi sul territorio, riguardanti tutti la valle del Montone. "Abbiamo preso questa decisione – spiega il presidente Giulio Benedetti – perché ci sembrava giusto dare una mano a persone, aziende o attività che conosciamo bene. Si tratta di piccole somme, ma di gesti molto grandi, di cui noi, come associazione di volontariato, ci siamo fatti interpreti di chi ci ha inviato offerte. Approfitto anche di questa occasione per ringraziare tutti i donatori".

Il primo intervento riguarda il ripristino della strada consorziale Bocconi-Raggio-Valpiana-Bastia (interrotta da varie frane e smottamenti), che dal paese, attraversando con un guado nel Montone, porta nel versante destro del fiume, in particolare nei castagneti di Valpiana (varie proprietà degli abitanti del paese) e al vecchio villaggio di Bastia (dove sorgeva nel medioevo il castello, col borgo attorno). Il secondo intervento è stato destinato al ripristino della strada interpoderale Frassaneta-Ritorto, che parte dalla SS67 fra Bocconi e San Benedetto, lunga un paio di chilometri per arrivare a Villa Ritorto, una casa padronale del XV secolo. Il terzo contributo è stato elargito al Cai di Forlì per il ripristino dei sentieri Bocconi-San Benedetto e Bocconi-Valbura-Monti Gemelli, fra i più belli della zona, che portano alle mete più ambite dagli escursionisti. L’ultimo contributo è andato all’azienda agricola di Giuseppe Rabiti di San Benedetto in Alpe che durante l’alluvione ha perso un capannone agricolo, a causa di una frana.

Quinto Cappelli