Cronaca
Bocconi, lo storytelling conquista il pubblico

Successo per l’iniziativa di metà agosto: "C’è anche chi ha lasciato i bagni al fiume per tornare in paese ad ascoltare i racconti"

Un momento della narrazione: la scalinata del paese trasformata in platea

Un momento della narrazione: la scalinata del paese trasformata in platea

"Lo spettacolo dello storytelling a Bocconi a metà agosto è diventato ormai un appuntamento fisso nel piccolo borgo del Comune di Portico e San Benedetto". A sostenerlo sono i numerosi partecipanti all’evento, locali e turisti, al termine della manifestazione che quest’anno ha avuto un titolo particolarmente invitante: ‘Radici, radicchi, ridacchi e … Ridaccio’, organizzata dal Centro Italiano di Storytelling di Portico. Teatro dell’evento è stata la suggestiva scalinata di via Borgo, proprio al centro del paese, che per l’occasione si è trasformata in una platea improvvisata per il pubblico che ha ascoltato le storie dei narratori.

Raccontano gli storytellers protagonisti: "Tra storie di biodiversità, di vite normali, rese straordinarie da piccoli allegri atti di coraggio, siamo stati alcune ore in compagnia di molti abitanti del paese e turisti. E c’è anche chi ha lasciato i bagni al fiume per correre ad ascoltare le storie".

Per l’incontro di narrazione orale, si sono alternati sul ‘palco’ – cioè in strada – Lia Zannetti (presidente del Centro di storytelling), Stefania Ganzini, Anna Facciani, Nayla Daoun (una libanese che, insieme al marito, fa la spola dal Paese dei cedri a Portico), Flavio Milandri del Centro Italiano Storytelling.

I racconti fanno parte del progetto ‘Amicizia e progetto Insieme’, una rete di circa dieci associazioni in un progetto regionale, che offre un contenitore speciale di amicizia, racconti, avventure.

Lo spettacolo ad ingresso libero, sull’argomento ‘Amicizia, storie e convivialità’ ovvero ‘Insieme, contrastare le solitudini attraverso la qualità dello spazio, del tempo e delle relazioni’, è un progetto di Fondazione Abitare, Auser Forlì, Circolo Arci Can Dischi, Centro Italiano Storytelling, Apr-Progetto Ruffilli Odv, Associazione Cardiologica Forlivese Odv, ed è realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro.

Il Centro Italiano di Storytelling, fondato il 25 aprile 2018 a Portico da Giovanna Conforto, esperta della materia a livello internazionale, in questi sette anni di attività ha organizzato vari laboratori di recitazione, incontri nelle scuole e spettacoli pubblici, culminano con l’evento di agosto a Bocconi: ormai una vera e propria tradizione entrata a far parte a pieno titolo degli appuntamenti più attesi dell’estate dell’alta valle del Montone.

Quinto Cappelli

