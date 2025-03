Bocconi, sabato il ricordo di don Luigi Maretti

Con una messa sabato pomeriggio alle 16, la parrocchia di Bocconi ricorda don Luigi Maretti, parroco della frazione di Portico dal 2001 al 2015, in occasione del centenario della nascita e nel decimo anniversario della morte, avvenuta il 14 marzo 2015 nella casa di riposo di Portico. Nato nel 1925 a Terra del Sole, Luigi Maretti aveva studiato nel seminario di Modigliana e poi teologia in quello di Faenza, fino al 1948, quando fu ordinato sacerdote nella cattedrale di Modigliana dall’allora vescovo Massimiliano Massimiliani. Dopo vari anni come cappellano di Marradi, nel 1960 fu nominato parroco di San Donnino, antica abbazia a 5 km da Rocca San Casciano. Dopo un paio d’anni fu trasferito parroco a San Benedetto in Alpe, altra antica abbazia benedettina che accolse Dante in esilio, dove svolse il ministero sacerdotale per 24 anni, ben voluto e ancora ricordato.

Una curiosità? Il 26 giugno 1965, nella chiesa di San Benedetto in Alpe sposò Angiolina Manni, che abitava all’Osteria Nova (ai piedi del Muraglione, ai confini fra Romagna e Toscana) con Pietro Pacciani, poi accusato e condannato di essere il mostro di Firenze. Lo stesso pranzo nuziale si tenne in un ristorante del paese. Da San Benedetto don Maretti fu trasferito a Villagrappa di Forlì, dove rimase per 14 anni, proseguendo il suo ministero come collaboratore a Bertinoro e a Castrocaro, finché nel 2001 divenne parroco di Bocconi, dove è rimasto fino alla morte. I funerali furono presieduti dal vescovo Lino Pizzi, mentre al termine tenne il discorso funebre Alberto Manni, sottolineando fra l’altro: "La comunità parrocchiale di San Lorenzo in Bocconi affida a Cristo Buon Pastore il suo parroco, che ha concluso la sua laboriosa e feconda esistenza. Grazie per il suo generoso servizio, anche con il peso e le difficoltà dell’età avanzata". Il sacerdote è stato sepolto nel cimitero di Castrocaro, vicino alla madre. Al termine della messa, Alberto Manni, già sindaco di Portico e governatore emerito della Misericordia di Forlì e San Benedetto ricorderà l’opera e la figura di don Maretti.

Quinto Cappelli